В одном из дворов Екатеринбурга прогремел взрыв. Пострадала работница ЖЭУ (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня утром в Екатеринбурге на детской площадке возле дома № 131 по улице Чкалова прогремел взрыв. По словам очевидцев, воспламенился пакет, который несла женщина. Подробности – в репортаже «Нового Дня».

Взрыв на детской площадке

По словам очевидцев, воспламенилась черная сумка, в которой была пластиковая бутылка, перемотанная скотчем. Её несла работница ЖЭУ в сторону мусорных контейнеров – через детскую площадку. «Слышу хлопок – я сразу к окну. Вижу огромный столб дыма до девятого этажа и пламя метра два с половиной. И женщина на себе тушит одежду. Я потом выскочил на улицу, вызвал скорую помощь и позвонил в 112», – рассказывает очевидец Юрий Захаров.

Пострадавшей оказалась Нина Аминова, которая работает мастером в ЖЭУ. Женщина рассказывает, что хотела помочь дворнику собрать мусор. Во время работы обнаружила странный пакет. «Этот пакет стоял около подъезда. Урна стоит, и он около этой урны. Возле урны на земле стоял пакетик небольшой. В пакете обыкновенная пятилитровая бутыль как бы с водой замерзшей, подумала я», – говорит женщина.

Нина Аминова рассказывает, что взяла пакет и понесла его на помойку, но успела пройти всего метров десять, и пакет воспламенился. «Такой взрыв! Пламя меня охватило. Я давай себя тушить. А это же синтетика. Все к телу начало прилипать, меня жечь», – рассказывает пострадавшая.

В итоге у женщины три ожога: два на ноге, и один на руке. Обгорела и пришла в негодность одежда. Нина Аминова дополнила, что от ее вещей теперь пахнет серой.

Пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал корреспонденту РИА «Новый День», что воспламенение могло произойти из-за карбида, который вступил в реакцию с водой: «По данному факту проводится проверка. По итогам будет принято соответствующее решение. Госпитализация женщине, к счастью, не потребовалась. И заявление в полицию она писать не стала. Карбид там был, что там было, как произошло задымление, чья-то это шутка злая, либо что-то иное – сейчас это выясняют в ходе начавшейся проверки сотрудники полиции территориального отдела внутренних дел».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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