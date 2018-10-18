Дело по факту взрыва во дворе жилого дома до сих пор не возбуждено (ВИДЕО)

Правоохранители до сих пор не возбудили дело о взрыве, во время которого получила термические ожоги работница ЖЭУ. Напомним, инцидент произошел 16 октября во дворе жилых домов на улице Чкалова. До сих пор по факту инцидента проводится проверка.

Как сообщил «Новому Дню» руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, проверка еще не закончена, все материалы находятся на экспертизе.

Сама пострадавшая поначалу не стала писать заявление по факту ЧП, хотя получила ожоги. Однако сегодня Нина Аминова сообщила корреспонденту РИА «Новый День», что после долгих объяснений с правоохранителями – а ее опрашивали не только полицейские, но и сотрудники ФСБ, – она все же написала заявление в полицию. «В заявлении я указала, что пострадала – получила термические ожоги – из-за неизвестного лица. И хочу привлечь его к ответственности», – пояснила женщина.

Как уже ранее сообщал «Новый День», 16 октября утром Нина Аминова решила помочь дворнику, взяла мусорный пакет со странной пятилитровой бутылкой возле подъезда, и понесла его на мусорку. Содержимое мешка воспламенилось, когда работница ЖЭУ проходила через детскую площадку, – на женщине загорелась одежда. В итоге Нина Аминова получила несколько ожогов.

Взрыв на детской площадке

Екатеринбург, служба информации

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