Вынесен приговор стоматологу, который пытался подорвать возлюбленную во дворе дома

В Ленинском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор стоматологу Дмитрию Мурашову – в октябре 2018 года он устроил взрыв во дворе жилого дома, желая убить сожительницу. Но пострадала сотрудница ЖЭУ.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Мурашова признали виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Организация приготовления к убийству общеопасным способом», ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а», п. «е», п. «к» ч. 2 ст. 105 «Организация покушения на убийство, группой лиц по предварительному сговору, общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление», ч. 2 ст. 223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». Он проведет 10 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей и ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 16 октября 2018 года во дворе дома на улице Чкалова раздался взрыв. Уборщица Нина Аминова решила помочь дворнику, взяла мусорный пакет со странной пятилитровой бутылкой возле подъезда, и понесла его на мусорку. Содержимое мешка воспламенилось, когда работница ЖЭУ проходила через детскую площадку, на женщине загорелась одежда. В итоге Нина Аминова получила несколько ожогов. А позже выяснилось – Мурашов решил убить сожительницу и попросил знакомого положить взрывное устройство у подъезда жилого дома. Этот знакомый должен был привести самоделку в действие, когда подруга стоматолога проходила мимо. Мурашов попросил подельника активировать взрывное устройство, когда понял, что оно находится в руках у постороннего человека. Дело второго участника выделено в отдельное производство, он признан невменяемым.

Взрыв во дворе

Екатеринбург, Елена Иванова

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