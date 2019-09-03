В суд ушло дело стоматолога, который устроил взрыв во дворе дома (ФОТО, ВИДЕО)

Завершено расследование уголовного дела о взрыве во дворе дома № 131 по улице Чкалова. В этом ЧП пострадала сотрудница ЖЭУ – она наткнулась на взрывное устройство, которым стоматолог хотел убить свою сожительницу. Взрыв был не случайным, по версии следствия, врач отдал приказ на подрыв.

Обвиняемого, стоматолога из частной клиники Дмитрия М., будут судить по нескольким статьям: ч.3 ст.33, ч.1 ст.30, п.«е» ч.2 ст.105 УК РФ (организация приготовления к убийству, совершённому общеопасным способом), ч.3 ст.33, ч.3 ст.30, п.п.«а»,«е»,«к» ч.2 ст.105 УК РФ (организация покушения на убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление) и ч.2 ст.223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Следствие полагает, что мужчина решил избавиться от своей сожительницы и попросил знакомого положить взрывное устройство у подъезда жилого дома. Этот знакомый должен был привести самоделку в действие в момент, когда подруга стоматолога проходила мимо.

Но бомбу обнаружила сотрудница жилищно-эксплуатационного управления Нина Аминова. Она решила, что это мусор и понесла его на свалку. Содержимое мешка воспламенилось, когда работница ЖЭУ проходила через детскую площадку, – на женщине загорелась одежда. Женщина получила ожоги.

Взрыв на детской площадке

Следователи рассказали, что Дмитрий М. и его подельник переписывались в мессенджере, врач был на работе (создавал алиби), второй участник находился рядом с домом. Сообщник рассказал врачу, что бомбу взяла случайная женщина. И тогда стоматолог решил скрыть подготовку к убийству и приказал привести самоделку в действие.

Преступление было совершено 16 октября, сообщников задержали только 27 ноября. В СУ СК по Свердловской области сообщили, что дело передано в Ленинский районный суд. Дело второго участника выделено в отдельное производство, он признан невменяемым.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.09.19

Куйвашев повысил оклады своим подчиненным. / Постановление о начале отопительного сезона могут подписать уже в конце недели. / Проезд Путина по Екатеринбургу стоил бюджету почти четыре миллиона рублей (ДОКУМЕНТЫ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»