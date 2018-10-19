Рядом с двором, где взорвалась бутылка, снова переполох. Подъезд оцепили (ФОТО)

В юго-западном микрорайоне Екатеринбурга, где три дня назад воспламенилась бутылка с какой-то смесью, снова ЧП. Из-за обнаруженной в подъезде жилого дома подозрительной коробки на место прибыли чрезвычайные службы.

Как сообщили РИА «Новый День» местные жители, подозрительный предмет обнаружили в подъезде № 6 дома № 18 по улице Решетникова. Бдительные граждане вызвали полицию. Подъехали также пожарные, взрывотехники. Подъезд был оцеплен. К счастью, выяснилось, что опасности нет. В коробке совершенно неожиданно оказались обычные кирпичи. Взрывотехник сказал местной жительнице, что вчера подобную же «посылку» подложили в дом на Эльмаше.

Осторожность жильцов, сразу вызвавших полицию, понятна: утром 16 октября в соседнем дворе на улице Чкалова в руках работницы ЖЭУ воспламенилась странная пятилитровая бутылка, лежавшая в пакете с мусором, который женщина решила отнести на помойку. В результате женщина получила термические ожоги рук и ног. По состоянию на вчерашний день уголовное дело по факту инцидента еще возбуждено не было. Остатки бутылки находятся на экспертизе, когда она закончится, пока неизвестно. Больше в полиции инцидент пока никак официально не комментируют. Тем не менее сотрудники, приезжавшие сегодня по вызову на улицу Решетникова, рассказали жильцам, что уже есть фоторобот подозреваемого – это мужчина 25-30 лет. Однако гражданам полицейские его не показывают, опасаясь самосуда.

Екатеринбург, служба информации

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