Каждый пятый пожар в Свердловской области происходит из-за поджога

Практически каждый пятый пожар в Свердловской области происходит в результате чьих-то злонамеренных действий.

как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом доложил сегодня на заседании совета глав муниципалитетов при губернаторе начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев.

Самой распространенной причиной пожаров по-прежнему остаются неполадки с электропроводкой – 33 процента. На втором месте – неосторожное обращение с огнем, 20 процентов. На третьем, 18 процентов – умышленные поджоги.

Как уже сообщал «Новый День», в данный момент полиция Екатеринбурга ведет расследование по уголовному делу по ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений» – в коллективных садах в черте города за ночь сгорели сразу 11 домов. Экспертиза МЧС показала, что это был поджог.

Всего с начала этого года в области случилось 3 116 пожаров, в которых погибли 228 человек, в том числе 14 детей. Ущерб, нанесенный огнем, оценивается в 245 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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