Полиция возбудила уголовное дело из-за 11 пожаров в садах Екатеринбурга

Полицейские возбудили уголовное дело по факту пожаров в коллективных садах Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, дело возбуждено по ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений». Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас полицейские проверяют ранее осужденных по этой статье на причастность к поджогам.

Напомним, неделю назад в коллективных сада в Верх-Исетском районе за ночь сгорело сразу 11 домиков и три бани. Экспертиза МЧС показала, что это был поджог. Владельцы домов поблизости уже год бьют тревогу из-за пожаров, они уверены, что орудует пироман: в садовом товариществе «Хрустальный» за год сгорело 10 домов. Местные даже думали купить ловушки и капканы, чтобы поймать поджигателя. Уголовных дел по этим случаям пока нет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.11.18

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