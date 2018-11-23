В Екатеринбурге за ночь сгорели 11 частных домов (ФОТО)

Этой ночью в коллективных садах в Верх-Исетском районе сгорели сразу 11 домов и три бани. Владельцы домов поблизости уже год бьют тревогу из-за пожаров, они уверены, что орудует пироман.

Фото службы спасения «Сова»

Пожары охватили коллективные сады «Буравик», «Огнеупорщик северный», «Огнеупорщик южный», «Солнечный». Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, первое сообщение о пожаре поступило в 00:39, последний дом загорелся в 04:23. Всего выгорело 380 кв. метров. Дома тушили с 13 машин.

В МЧС пока не называют возможные причины пожара. Но напротив сгоревших домов находится другое садовое товарищество – «Хрустальный». РИА «Новый День» ранее рассказывало о череде пожаров там: за год сгорело 10 домов. Пару недель назад горели сразу два дома.

Собственники считают, что орудует поджигатель. Садоводы уже подумывают расставить на территории своих участков капканы и ловушки, чтобы поймать пиромана. Местный сторож периодически замечает следы человека после каждого пожара. «Он отходит от пожара метров на 100, чтобы его не видно было. И стоит, смотрит на пожар. Потом начинает двигаться в обратную сторону и также через 50-100 метров останавливается и смотрит, как горит дом. Это видно по следам. Человек психически ненормальный», – рассказывал сторож Игорь Тетерин.

В полиции подтверждают, что причиной ЧП были поджоги, но в возбуждении уголовных дел пострадавшим отказывают.

В коллективном саду горят дома

Екатеринбург, служба информации

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