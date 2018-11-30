МЧС: пожары в 11 домах Екатеринбурга устроил поджигатель

В МЧС завершилась экспертиза: установлено, что 11 садовых домов, которые сгорели за одну ночь в Екатеринбурге, подожгли.

ЧП, о котором идет речь, случилось неделю назад. За одну ночь в садовых товариществах в Верх-Исетском районе сгорели 11 домиков и три бани. Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сегодня, экспертиза показала: причиной пожаров стал поджог. Материалы будут переданы полиции.

Сгоревшие дома находится в коллективных садах «Буровик», «Огнеупорщик северный», «Огнеупорщик южный», «Солнечный». Владельцы домов поблизости уже год бьют тревогу из-за пожаров, они уверены, что орудует пироман – в садовом товариществе «Хрустальный» за год сгорело 10 домов. Местные даже думали купить ловушки и капканы, чтобы поймать поджигателя. «Он отходит от пожара метров на 100, чтобы его не видно было. И стоит, смотрит на пожар. Потом начинает двигаться в обратную сторону и также через 50-100 метров останавливается и смотрит, как горит дом. Это видно по следам. Человек психически ненормальный», – рассказывал агентству сторож Игорь Тетерин. В полиции подтверждают, что причиной ЧП были поджоги, но в возбуждении уголовных дел пострадавшим пока что отказывали.

В коллективных садах горят дома

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 30.11.18

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