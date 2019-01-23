Пироман вернулся. В «Хрустальном» ночью из-за поджога снова сгорел дом

В расположенном на Московском тракте садовом товариществе «Хрустальном» снова сгорел дом. Он стал не первым за эту зиму – в ноябре прошлого года пироман за ночь сжег дотла десяток домов в расположенных рядом коллективных садах. Тогда же УМВД по Екатеринбургу возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений». Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас полицейские проверяют ранее осужденных по этой статье на причастность к поджогам.

Напомним, в ноябре 2018 года за одну ночь в садовых товариществах в Верх-Исетском районе сгорели 11 домиков и три бани. Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, экспертиза показала: причиной пожаров стал поджог.

Сгоревшие дома находятся в коллективных садах «Буровик», «Огнеупорщик северный», «Огнеупорщик южный», «Солнечный». Владельцы домов поблизости уверены, что орудует пироман – в садовом товариществе «Хрустальный» сгорело уже 10 домов. Местные даже думали купить ловушки и капканы, чтобы поймать поджигателя. «Он отходит от пожара метров на 100, чтобы его не видно было. И стоит, смотрит на пожар. Потом начинает двигаться в обратную сторону и также через 50-100 метров останавливается и смотрит, как горит дом. Это видно по следам. Человек психически ненормальный», – рассказывал «Новому Дню» сторож Игорь Тетерин.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

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