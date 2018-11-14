Маньяк-пироман держит в страхе обитателей коллективного сада. Сгорело уже 10 домов (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге в коллективном саду «Хрустальный» за год сгорело 10 домов. Последние два потушили прошлой ночью. Собственники считают, что орудует поджигатель. Садоводы уже подумывают расставить на территории своих участков капканы и ловушки, чтобы поймать пиромана. В полиции подтверждают, что причиной ЧП были поджоги, но в возбуждении уголовных дел пострадавшим отказывают. Подробности – в материале РИА «Новый День».

В коллективном саду горят дома

СТН «Хрустальный» находится в черте Екатеринбурга. В коллективном саду – несколько сотен участков. В некоторых домах люди даже прописываются и живут постоянно. Кроме того, участки охраняет сторож.

Последний год стал настоящим испытанием для садоводов – на участках начали гореть постройки. С ноября прошлого года огнем уничтожено 10 домов, в одном из случаев возгорание началось, когда там были люди. Последний пожар случился два дня назад – в ночь с 12 на 13 ноября.

Владельцы участков уверены, что в этом и соседних коллективных садах орудует маньяк-пироман. Это подтверждает и местный сторож, который периодически замечает следы человека после каждого пожара. «Он отходит от пожара метров на 100, чтобы его не видно было. И стоит, смотрит на пожар. Потом начинает двигаться в обратную сторону и также через 50-100 метров останавливается и смотрит, как горит дом. Это видно по следам. Человек психически ненормальный», – рассказывает сторож Игорь Тетерин.

В коллективном саду установлены камеры видеонаблюдения, но возможный поджигатель их искусно минует, заходя со стороны леса, рассказал собеседник агентства. Местные пытались вычислить, по какому принципу пироман выбирает дома жертв и когда приходит. Садоводы думали, что он выходит на «дело» только в период холодов, когда в «Хрустальном» мало людей. Однако одно из возгораний произошло минувшим летом. Огонь вспыхнул в доме, где спали пенсионеры. К счастью, их успели разбудить соседи.

«В те дни, когда горели сады в нашем коллективном саду, – в эти же дни горели дома в других коллективных садах. Такое ощущение, что этот пироман поджигает один дом, потом перемещается и поджигает в другом садовом товариществе», – сказал член правления СНТ «Хрустальный» Александр Гавриленко.

В полиции версию садоводов, похоже, не разделяют. В каждом из случаев пострадавшие писали заявления в полицию, проводились проверки. По одному из случаев экспертиза показала, что возгорание могло произойти из-за спички, зажигалки или окурка. Но уголовное дело так и не возбудили. «По одному из фактов службой участковых уполномоченных вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду того, что заключением ПТЭ (пожарно-техническая экспертиза) не установлена причина возгорания – именно поджог», – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Подобные ответы были получены по остальным пожарам, кроме последних двух. По ним пока сотрудники полиции проводят проверку.

Садоводы говорят, что некоторые владельцы вложили в эти дома свои последние деньги. Один из погорельцев даже использовал материнский капитал при строительстве дачи для всей семьи. И сейчас садоводы в «Хрустальном» готовы взять ситуацию в свои руки. Некоторые домовладельцы установили сигнальную пиротехнику, чтобы в случае появления незваных гостей об этом узнавала вся округа. «Сейчас звучат предложения расставить капканы с ямами для этого товарища. Естественно, мы пытаемся людей успокоить и говорим о том, что надо быть в правовом поле, – говорит член правления СНТ «Хрустальный» Александр Гавриленко. – Но мы хотим добиться нормального расследования произошедшего, чтобы их объединили в одно дело, а не рассматривали как отдельные частные случаи».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семён Саливанчук

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