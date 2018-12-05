В Екатеринбурге за ночь сгорели несколько соседних частных домов (ФОТО)

В Екатеринбурге этой ночью сгорели дома в соседних садовых товариществах. Их владельцы не исключают, что был поджог.

Сразу пять домов сгорели в Чкаловском районе. Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, первое сообщение о пожаре поступило в 20:26, горел дом в поселке Рудном. Пожарные до 22:39 занимались проливкой и разбором сгоревших конструкций. А в полночь в Рудном загорелся еще один дом.

Следующие возгорания случились в садах на улице Опытный Завод, она находится неподалеку от Рудного. Сгорели сразу три дома. «Местные жители не исключают версию поджога. На месте работали сотрудники полиции. Пострадавших нет», – добавили в службе спасения «Сова».

Напомним, на прошлой неделе полицейские возбудили уголовное дело по факту пожаров в коллективных садах близ Московского тракта. За ночь сгорели 11 домов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.12.18

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