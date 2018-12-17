Париж и Милан больше не нужны: в Екатеринбурге открывается первый на Урале аутлет (ФОТО)

В Екатеринбурге открывается первый на Урале аутлет Brands' stories на улице Нескучной, 3, в жилом районе Солнечный. Первых покупателей там ждут уже завтра, 18 декабря. Торговый центр будет работать с 10 утра. В аутлете будут представлены бренды Tom Tailor, Guess, Henderson, Kanzler, «Милавица», «Снежная королева» ‒ эти бутики будут доступны уже завтра. На протяжении ближайших шести месяцев откроются и другие магазины: Tommy Hilfiger, Levi`s, Colin`s, Baldinini, No One, Incanto, Mezzatorre, Albione, Gabbiacci, Adidas, Reebok, Puma и другие.

«Никогда не бывает так, что аутлет открывается со стопроцентной заполняемостью. Люди привыкнут к концепту, к брендам, мы выстроим имидж и «разгонимся», ‒ рассказал представитель TLC Property Asset Мanagement Нил Томпсон. ‒ Когда открывался аутлет Bicester Village, там было лишь шесть магазинов, а теперь он самый популярный в Великобритании».

Нил Томпсон (справа)

По словам Александра Дадерко, который представляет управляющую компанию Brands' stories Outlet Center Ekaterinburg, в настоящее время ведутся переговоры с брендами Pandora, Under Armoure, Nike, Trussardi, Hugo Boss и другими.

«Для России это относительно новый формат. Уровень обеспеченности торговыми площадями в Екатеринбурге довольно высокий, так что аутлет стал логичным продолжением. Работу над привлечением брендов мы не заканчиваем, в декабре, январе, марте будут открываться новые категории брендов, почти каждую неделю будут обновления», ‒ добавил брокер проекта, гендиректор «Магазин Магазинов» Дмитрий Бурлов.

Дмитрий Бурлов

«Всегда аутлеты заполняются постепенно, потому что у брендов нет единой политики для открытия в тот или иной сезон. Несколько больших брендов откроются в январе, марте, к маю, ‒ сообщил генеральный директор «Форум-групп» Сергей Воробьев (компания «Форум-групп» ‒ девелопер проекта, – прим. ред.). ‒ Вообще некоторые бренды не верили, что мы откроемся вовремя. Все улыбались, когда мы называли точную дату открытия. Потому что в мировой практике почти всегда аутлеты открываются с опозданием. Мы приступили к строительству в октябре прошлого года, для открытия выбрали красивую дату ‒ 18.12.18, и строители совершили подвиг. В прошлую пятницу мы получили разрешение на ввод объекта».

Сергей Воробьев

По словам Воробьева, в Brands' stories объединили привычный формат торгового центра и аутлет-вилладжа. «Люди могут прогуляться, выпить кофе, но в тепле, в закрытом пространстве. Конечно, часть наших покупателей ездят в аутлеты других стран, но смысла говорить о конкуренции нет ‒ люди не перестанут ездить на отдых и в командировки, посещать зарубежные аутлеты. Но с открытием нашего аутлета возможность покупать товары мировых брендов с большими скидками появится у большего числа людей ‒ и не только в сезон распродаж или в поездках», ‒ сказал он и добавил, что первую тысячу покупателей ждут подарки.

В Brands' stories оборудована парковка на тысячу машиномест ‒ девелоперы рассчитывают на аудиторию не только из Екатеринбурга, но и Перми, Челябинска, Тюмени, поскольку в России это только пятый аутлет (один работает в Санкт-Петербурге, три ‒ в Москве и готовятся к открытию еще два в столице, ‒ прим. ред.). Но покупатели смогут приезжать в Солнечный и на общественном транспорте. По словам Александра Дадерко, автобус маршрута № 53 уже курсирует до самого аутлета.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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