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Четверг, 28 марта 2019, 15:49 мск

Новости Екатеринбург

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В первый уральский аутлет будет ходить автобус № 077

Екатеринбургские власти продлили автобусный маршрут № 077. Теперь транспорт будет ходить через район Солнечный до аутлета Brands' Stories.

Постановление утверждено экспертным советом комитета по транспорту Екатеринбурга. Прежде автобусы ходили от улицы Высоцкого до конечной на улице Лучистой. По новой схеме общественный транспорт начнет курсировать с 6 апреля.

Напомним, что аутлет в Солнечном открылся в декабре 2018 года. В нем представлены бренды Tom Tailor, Guess, Henderson, Kanzler, «Милавица», «Снежная королева», Incanto, No One, Levi`s, Albione, Gabbiacci, Mezzatorre, Pandora, Sokolov, Giovanni Botticelli. К открытию готовятся Lacoste, Tommy Hilfiger, Baldinini, Adidas, Reebok, Puma и другие.

Екатеринбург, Елена Сычева

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