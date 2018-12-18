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Вторник, 18 декабря 2018, 14:01 мск

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Прокуратура проверит автобус, из которого высадили подростка

Екатеринбургская прокуратура начала проверку автоперевозчика, чьи работники высадили подростка из автобуса на семь остановок раньше пункта назначения. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел накануне. 16-летняя девочка ехала на автобусе маршрута № 021 домой. Она оплатила проезд, но была единственной пассажиркой. По неподтвержденной пока информации, водитель и кондуктор решили не ехать до конечной остановки, куда надо было добраться подростку. Девочку высадили из маршрутки.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетнего пассажира при проезде в общественном транспорте, запрошена необходимая документация в транспортной компании. Особое внимание будет обращено на соблюдение маршрута движения автобусом. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», ‒ отметили в прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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