«Выходи по-хорошему, или будет хуже», – 16-летняя девочка рассказала, как ее выгнали из автобуса поздно вечером на Сортировке (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку сообщения о том, что несовершеннолетнюю девушку высадили из автобуса поздно вечером, на глухой окраине города, за семь остановок до дома. Студентка медицинского колледжа подробно рассказала «Новому Дню» об этом инциденте. А гендиректор компании-перевозчика сегодня давал объяснения в прокуратуре. Как пояснил руководитель, во время рейса в автобусе произошла поломка, а водитель не смог договориться с подростком, потому что плохо владеет русским языком. Подробности – в материале «Нового Дня».

Подростка выгнали из автобуса

Мария (имя изменено) рассказывает, что в минувшее воскресенье вечером она возвращалась от подруги, которая живет недалеко от остановки «Техническая». 16-летняя девушка села на 021-й автобус, чтобы доехать до остановки «7 ключей». Возле Хладокомбината №3 девушку попросили покинуть транспорт. В это время в автобусе больше никого не было. «Водитель сказал: «Выходи, у меня закончился бензин. Выходи по-хорошему, или будет хуже». Я сказала, что заправка рядом. И что пока следующий автобус не приедет – я не выйду. Водитель сказал, что я такая плохая и стал на меня повышать голос. Больше всего на меня кондуктор наезжала», – рассказала Мария.

Подростку не удалось переубедить кондуктора с водителем, чтобы ее провезли еще семь остановок, до конечной. Девушка вышла из автобуса, чтобы подождать, пока приедет следующий. Но после 15 минут ожидания на холоде она попросила маму забрать ее. Мария говорит, что ее уже не первый раз не довозят до нужной остановки на этом маршруте. А ожидать автобуса приходится около часа.

Ранее «Новый День» писал, что конфликтом уже заинтересовалась прокуратура. Сегодня свои объяснения в надзорном ведомстве давал гендиректор компании ООО «УралТрансГрупп». По словам руководителя, во время движения у автобуса произошла поломка – из строя вышел турбокомпрессор. Из-за этого пассажирский транспорт мог ехать со скоростью 15 км/ч. В связи с неполадкой было решено отправить автобус на ремонт. «Девушке было предложено выйти на остановке и совершить пересадку на сзади идущий автобус того же маршрута. Пассажир, имея на руках билет, спокойно садится на автобус, который сзади, и бесплатно может доехать до остановки, которая необходима, в случае технической неисправности и схода автобуса с линии маршрута», – сказал гендиректор «УралТрансГрупп» Александр Мохов.

Руководитель транспортной компании предполагает, что девушка попросту неправильно поняла водителя, так как мужчина плохо знает русский язык. Он также дополнил, что по данному маршруту автобусы ездят с интервалом в 7-8 минут.

Прокуратура на данный момент продолжает проверку. «Выявлена необходимость дополнительных проверочных мероприятий, запрос документов, анализ, по результатам которого будет дана оценка законностей действий. На ее основании будет принято решение о необходимости принятия мер прокурорского реагирования при наличии тому оснований», – сказала старший помощник прокурора Екатеринбурга Евгения Давыдова.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.12.18

Ямальская чиновница возглавила набсовет «Корпорации развития». / Бидонько признал, что такие скандалы, как с Глацких и ЕГД, выставляют область в дурном свете. / Как проходит суд над обвиняемым в убийстве 14-летней школьницы. Подробности от адвоката. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»