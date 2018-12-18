На Белоярском водохранилище задохнулся рыбак из Екатеринбурга

На Белоярском водохранилище рыбаки обнаружили труп в палатке. Инцидент произошел еще в выходные.

Как сообщили в пресс-службе администрации Заречного, на место происшествия выезжали сотрудники скорой помощи, МЧС и полиции. Спецслужбы признаков насильственной смерти не обнаружили, зато нашли в палатке газовый баллон и газовую горелку. Мужчина задохнулся ‒ смерть наступила от отравления продуктами горения.

Уточняется, что погибший приехал на рыбалку из Екатеринбурга. Ему было 44 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.12.18

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