В Заречном найдены четверо мертвых в палатке

Следователи из Заречного проводят проверку, чтобы установить причину смерти четырех местных жителей ‒ их тела обнаружили в палатке. Все четверо ‒ мужчины, отец и трое его взрослых сыновей.

«При внешнем осмотре признаков криминальной смерти нет, тела направлены на вскрытие, чтобы установить давность и точную причину смерти. По предварительным данным, они скончались от отравления угарным газом – вероятно, образовавшимся в ходе эксплуатации газовой горелки», ‒ сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

Подобные смерти нередки среди любителей зимней рыбалки. В середине декабря на льду Белоярского водохранилища рыбаки нашли тело мужчины из Екатеринбурга, который также задохнулся, надышавшись угарным газом.

Екатеринбург, Елена Сычева

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