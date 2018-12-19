Ученика токаря на уральском заводе затянуло в станок

Прокуратура Серова проводит проверку в связи с несчастным случаем, который произошел в понедельник в 20 часов 50 минут в ремонтно-механическом цехе Серовского завода ферросплавов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облпрокуратуры, ученик токаря-расточника настраивал горизонтально-расточный станок № 7. Затем спецодежда работника попала в зацепление с вращающимися механизмами станка. Молодой человек получил тяжелейшие травмы (фактически ему разорвало грудную клетку): переломы ребер с двух сторон, пневмоторакс справа, гемоторакс слева, открытые переломы больших берцовых костей, сотрясение головного мозга и травматический шок.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению на предприятии требований федерального законодательства об охране труда.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 19.12.18

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