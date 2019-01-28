В Серове возбуждено уголовное дело из-за тяжелой травмы ученика токаря на заводе ферросплавов

В Серове после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело из-за несчастного случая на производстве местного завода ферросплавов.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 17 декабря 2018 года в ремонтно-механическом цехе Серовского завода ферросплавов произошел несчастный случай. 20-летний ученик токаря-расточника настраивал горизонтально-расточный станок № 7. Затем спецодежда работника зацепилась за вращающиеся механизмы станка. Молодой человек получил тяжелейшие травмы: переломы ребер с двух сторон, пневмоторакс справа, гемоторакс слева, открытые переломы больших берцовых костей, сотрясение головного мозга и травматический шок (фактически ему разорвало грудную клетку).

Следователи начали вести расследование уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Устанавливаются обстоятельства несчастного случая и его виновник, который будет привлечен к ответственности, сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Серов, служба информации РИА «Новый День»

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