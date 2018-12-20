Горе-ресторатор Кексин ушел из «Огонька» после скандала

Екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин покинул бар «Огонек», которым занимался последние несколько лет, после ссоры с соучредителями. По некоторым данным, этому предшествовал скандал, и сегодня ресторатор был отстранен от проекта.

Сам он ранее писал, что продает свою долю в заведении и теперь сосредоточится на другом проекте – пиццерии «Ptizza счастья». Это, кстати, единственное заведение, которое теперь курирует Кексин. Ранее он ушел из баров «Юность», Alibi и ресторана «Дружба». «Это решение было для всех нас непростым, но оно пойдет на пользу компании. Друзья, давайте без расспросов, зачем и почему», – писал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.12.18

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