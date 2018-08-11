Екатеринбургского ресторатора побили в Таиланде

Популярный екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин, который уехал отдыхать в Таиланд, был избит местными жителями. Об этом он сам рассказал в инстаграме. «Огонь пати. Нет, я не выиграл кубок Стенли, я не Александр Овечкин, просто я встречаюсь с малолетний дурой», – говорит на видео в сторис инстаграма Кексин. На видео видно, что у него нет передних верхних зубов и разбит нос.

Позднее он пояснил, что поссорился с девушкой, а за нее вступились местные жители – от 8 до 12 человек. Судя по всему, ресторатор был нетрезв. По его словам, его ищет местная полиция.

Фото со страницы Кексина в Instagram

Екатеринбург, служба информации

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