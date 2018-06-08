Екатеринбургский ресторатор обещает подарить свой бизнес тренеру сборной России в случае успеха на ЧМ

Екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин обратился к тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову с деловым предложением. Он готов переписать доли в своих заведениях на имя спортивного наставника, если российская команда выйдет в финал домашнего чемпионата мира по футболу. Официальные письма с условием сделки екатеринбуржец направил в адрес РФС и пресс-атташе сборной России.

«Да, вероятности мало, да, Черчесов и так зарабатывает не по заслугам много, но может этот порыв обычного болельщика из Екатеринбурга что-то да изменит. Ну и у меня лично появляется большой азарт и желание смотреть матчи нашей команды», – прокомментировал свое обращение Кексин в соцсетях.

Флешмоб подхватили екатеринбургские журналисты. «К ЧМ-2018 открываю такой аттракцион. Называется «Не верю в сборную». Россия выигрывает ЧМ – накрываю стол для друзей на 1 миллион рублей. Россия выходит в финал – накрываю стол для друзей на 500 тысяч рублей. Россия выходит в полуфинал – накрываю стол для друзей на 300 тысяч рублей. Россия выходит в четвертьфинал – накрываю стол для друзей на 150 тысяч рублей. Расположение стола – город Екатеринбург. Друзья – это друзья», – написал спортивный репортер Андрей Варкентин. Его коллега Даниил Румянцев пообещал отрастить усы и бороду в случае успеха национальной команды на стадии плей-офф ЧМ.

Напомним, РИА «Новый День» запустил опрос среди читателей о перспективах сборной России на предстоящем турнире. Пока в победу нашей команды верят менее 1%, а самым популярным вариантом остается «Хотя бы один матч выиграть».

Накануне футбольная сборная России обновила антирекорд в рейтинге FIFA, опустившись на 70-е место. Команда Станислава Черчесова теперь располагается на три строчки ниже команды Саудовской Аравии, против которой будет играть первый матч ЧМ-2018 14 июня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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