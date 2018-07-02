Уральцы начали исполнять обещания, данные перед матчем Россия – Испания (ФОТО)

Перед матчем 18 финала чемпионата мира по футболу между Россией и Испанией болельщики давали самые разные обещания, которые они должны выполнить в случае, если команда Станислава Черчесова пройдет дальше. Сделать генеральную уборку, подбриться налысо, поехать в Италию, отрастить усы и так далее.

Теперь пришло время выполнять обещания, и кое-кто уже сдержал слово. Автор проекта «Двигаем Урал в России и мире» Марина Чеботаева, например, искупалась с друзьями в фонтане «Каменный цветок». Фотографию она выложила в своем фейсбуке.

Директор «Комсомольская правда – принт» в Екатеринбурге Мария Базунова призналась, что пообещала взять собаку из приюта. «Звонит сын: «А ты не забыла про собаку? Только ты щенка бери. Чтоб маленький был, растить его буду». Надо держать слово, пример же я. Где у нас приюты со щенками маленькими?» – спрашивает она в фейсбуке.

Журналист Андрей Варкентин, пообещавший в случае выхода сборной России в четвертьфинал устроить в Екатеринбурге вечеринку для друзей на 150 тысяч рублей, записал спецобращение. «Во-первых, не говорите моей маме, она будет волноваться. Во-вторых, жена от меня не уходит, мы с ней поговорили, все хорошо. В-третьих, у нас есть автомобиль, который стоит 120 тысяч рублей, на этом все, хотя я ничего еще не сказал», ‒ говорит он на видео. Напомним, в случае выхода нашей сборной в полуфинал бюджет вечеринки, обещанной журналистом, повышается до 300 тысяч, в финал ‒ до 500 тысяч, а в случае победы команды Черчесова ‒ до миллиона рублей.

«Готовь документы! Это содержание 90% сообщений», ‒ написал в фейсбуке екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин, который пообещал переписать на Станислава Черчесова доли в своих заведениях, если тот выведет сборную в финал.

Добавим, что многие уральцы радовались победе сборной в матче 18 финала ЧМ-2018 и без обещаний. Город гулял до поздней ночи, самые массовые празднования шли в центре Екатеринбурга ‒ на улице Вайнера и возле городской администрации.

Однако экстренных происшествий, когда бы потребовалось вмешательство полиции, не было, сообщили источники «Нового Дня». Куда сложнее было в этот вечер и ночь медикам. Только в фан-зоне помощь врачей потребовалась минимум пятерым девушкам, которые теряли сознание от жары. Об этом рассказали читатели «Нового Дня». О числе сердечных приступов во время «валидольного» матча и серии пенальти не сообщается.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.07.18

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