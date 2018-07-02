Роддома и загсы ждет месяц Игорей: отцы-болельщики требуют называть сыновей в честь Акинфеева

После вчерашней победы сборной России над сборной Испании в 1/8 чемпионата мира по футболу многие отцы-болельщики намерены назвать своих сыновей Игорями – в честь голкипера Акинфеева, который неоднократно за время матча и серии пенальти спасал российские ворота от мяча. Матери, правда, не все в восторге.

Вчерашняя победа сборной России в 1/8 ЧМ по футболу затронула, кажется, все сферы жизни. На популярном у будущих мам Екатеринбурга форуме Umama родители, обсуждая имена, предлагают назвать сыновей в честь вратаря российской сборной Игоря Акинфеева.

«Девочки, не надумали сына Игорем назвать в честь Акинфеева?» – спрашивает одна из мам в закрытой ветке форума, где общаются те, кто ждут детей летом.

«Муж звонил, всерьез настаивает так и назвать», – поддерживает другая.

«И мой. Но я против. Акинфеев, конечно, молодец, но имя неподходящее», – пишет третья.

«Имя не надумали, но в секцию футбола отдать – мысль есть», – рассказывает еще одна будущая мама.

В целом на форуме набралось с десяток мам, чьи мужья настаивают, чтобы сыновей назвали в честь Акинфеева. Возможно, в июле-августе загсы и роддома ожидает бум новорожденных Игорей.

Напомним, вчера в 1/8 финала ЧМ по футболу Россия неожиданно для большинства болельщиков обыграла сборную Испании. Екатеринбург гулял полночи – в центре гудели машины, люди поздравляли друг друга с победой, кругом мелькали цвета триколора. А уже сегодня утром многие болельщики начали выполнять свои обещания, которые они давали на случай победы России. Автор проекта «Двигаем Урал в России и мире» Марина Чеботаева, например, искупалась с друзьями в фонтане «Каменный цветок». Фотографию она выложила в своем фейсбуке. Директор «Комсомольская правда – принт» в Екатеринбурге Мария Базунова призналась, что пообещала взять собаку из приюта. Журналист Андрей Варкентин, пообещавший в случае выхода сборной России в четвертьфинал устроить в Екатеринбурге вечеринку для друзей на 150 тысяч рублей, записал спецобращение. А екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин, который пообещал переписать на Станислава Черчесова доли в своих заведениях, если тот выведет сборную в финал, говорит, что его все достали сообщениями о том, что пора готовить документы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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