В 2019 году Тагил получит на 17% больше налоговых поступлений и на 11% меньше дотаций

Городская дума Нижнего Тагила сегодня приняла бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, благодаря изменению нормативов отчислений акцизов и налогов на совокупный доход в муниципальный бюджет налоговые поступления в городской бюджет вырастут на 17%. С другой стороны, снизится доля неналоговых поступлений – на 11%. Доходы города в предстоящем году составят 11 млрд 658 млн рублей, расходы – 12 млрд 009 млн рублей. В планах Тагила – строительство школы на 1200 мест в микрорайоне Муринские Пруды, двух детских садов, переселение из ветхого и аварийного жилья, разработка проектно-сметной документации моста через Тагильский пруд.

Напомним, в этом году был принят областной закон об изменении норматива зачислений в муниципальные бюджеты некоторых видов налоговых и акцизных платежей. В частности, с нового года в местные бюджеты будет поступать не 15, а 30 % от поступлений по упрощенной системе налогообложения (УСН), а также 50 % акцизов от продажи пива местных производителей. По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, эта мера поможет повысить доходы местных бюджетов, так как УСН, в отличие от НДФЛ, показывает стабильную положительную динамику. По подсчётам минфина, изменения в закон позволят муниципалитетам получить дополнительно около 4,5 млрд рублей.

Добавим, что доходная часть бюджета Свердловской области на 2019 год – 249,6 млрд рублей, города Екатеринбурга – 40,9 млрд рублей.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 20.12.18

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