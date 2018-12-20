«Новый День» получил награду минспорта за яркие кадры

Сегодня в Екатеринбурге состоялось вручение наград победителям традиционного конкурса «SportDrive. Лучшее за 2018 год». Региональное министерство спорта отметило лучших спортивных корреспондентов, фотографов, операторов. На конкурс было подано больше 50 заявок. Победителей определяло жюри под председательством бронзового призера Олимпийских игр 1992 года, шестикратной чемпионки мира по биатлону Елены Чепикова, помогали которой Елена Харитонова, Алексей Курош, Антон Буценко, Алексей Фаюстов и Светлана Батракова.

Редакция «Нового Дня», представившая на конкурс спецпроект о Чемпионате мира по футболу-2018 «Post Mundial: миллиардные затраты, несбывшиеся надежды и главный карнавал в истории Екатеринбурга», получила награду в номинации «Самые яркие кадры».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.12.18

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