В правительстве области рассказали, как помогут животным дожить до весны

В Свердловской области задумались, как помочь диким животным дожить до весны. Для этого региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области обустроил три комплексные кормушки и семь кормушек для косуль.

«Для выкладки в зимнее время в эти кормушки заготовлено почти шесть тонн зерносмеси из пшеницы, овса и гороха, 7,5 тонны разнотравного сена и 250 кг кормовой соли», – рассказал глава департамента Александр Кузнецов.

Напомним, в Свердловской области работает 194 охотхозяйства. Их сотрудники также раскладывают по кормушкам съедобную вакцину от бешенства, благодаря чему заболеваемость среди диких зверей сократилась в десять раз.

Екатеринбург, Елена Сычева

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