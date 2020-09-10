Лосям – соль, кабанам – картошка: как подкармливают диких животных зимой

С наступлением осени в Свердловской области охотники начинают обустраивать кормушки для диких животных. Основные продукты питания – картошка, сено и овес.

Кормушки на территории охотничьих угодий появились два года назад. Подкормка рассчитана в основном на копытных, но на площадки приходят и другие обитатели леса.

«Подкормочные площадки – лишь малая часть кормушек, которые будут помогать лесным животным пережить зиму. В Свердловской области работает 194 охотхозяйства, за которыми закреплено 273 охотничьих угодья. Все они заинтересованы в поддержке численности диких животных на хорошем уровне, поэтому хозяйства обустраивают кормушки и кормовые площадки на своих территориях за счет собственных средств», – сообщили «Новому Дню» в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

Как рассказал агентству охотник Валерий, он на протяжении двух лет занимается подкормкой диких животных: «У нас в лесах водятся кабаны, лоси, рыси, лисицы. Говорят, еще медведей видели, но я, к счастью с ними не сталкивался. Как начинаются холода, готовлю ясли под навесом, чтобы снег не попадал и всегда было сухо. Соседи раньше спрашивали, что за чудо я тут соорудил, а потом привыкли. Кабанам – картошку, яблоки, сухари, морковь, всю мелочь после копки складываю в кормушку. Лосям могу соль положить, ветки молодых деревьев, сено да овес. Приезжаю периодически зимой в сад, проверяю ясли, если чего-то не хватает, докладываю. Иногда остаюсь, чтобы понаблюдать за животными, но вот пока за два года еще не повезло увидеть их».

Отметим, охотхозяйства также тесно сотрудничают с районными ветеринарными станциями и получают специально приготовленную съедобную вакцину от бешенства. Лекарство инспекторы раскладывают по кормушкам преимущественно летом и осенью, поскольку при температуре ниже -20 градусов она теряет свои свойства. «Благодаря вакцинации зафиксированных случаев бешенства среди диких животных за три года в области стало меньше в 10 раз. Сегодня Свердловская область абсолютно благополучна по этому заболеванию», – уточнили в департаменте.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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