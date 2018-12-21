Управление культуры рассказало, кто вошел в экспертный совет

В Екатеринбурге некоторое время был создан Экспертный совет при управлении культуры. Напомним, заявки на включение могли подавать все желающие, таковых нашлось около 100 человек. Сегодня управление огласило некоторые утвержденные кандидатуры. В перечень, например, попал сенатор Аркадий Чернецкий, который будет председательствовать в совете, и худрук МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков. Других имен в управлении не назвали.

«В совет вошли люди со значительным опытом работы в сфере управления организациями. Среди них депутаты Екатеринбургской городской думы, представители строительной сферы, бизнеса и интернет-сообществ, СМИ, театральные критики, а также руководители детских школ искусств, музейных институций, библиотек и центров культуры», ‒ сообщили в управлении.

Первое открытое заседание Экспертного совета пройдет на форуме Culturalica 8 февраля 2019 года. «Нам важно знать, как горожане воспринимают и оценивают культурную сферу города, для создания программ развития нужны конструктивные предложения», – ранее говорила начальник управления Татьяна Ярошевская.

Екатеринбург, Елена Сычева

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