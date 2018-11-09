В экспертный совет по культуре Екатеринбурга пожелали вступить сто горожан

Управление культуры Екатеринбурга приняло около сотни заявок от жителей города, которые хотят вступить в экспертный совет. Об этом «Новому Дню» сообщила замглавы управления Вера Белоус. По ее словам, сейчас все заявки и предложения, изложенные в них, изучают специалисты. Что конкретно предлагают екатеринбуржцы, станет известно позднее.

Напомним, в экспертный совет войдут только 30 человек. Каждый желающий мог отправить заявку, в которой должен был указать ФИО, сферу деятельности, 2-3 предложения по улучшению культурной сферы города. Отбор кандидатур и формирование состава Экспертного совета будет проводиться управлением культуры до 15 ноября. «Нам важно знать, как горожане воспринимают и оценивают культурную сферу города, для создания программ развития нужны конструктивные предложения», – ранее говорила начальник управления Татьяна Ярошевская.

Первое открытое заседание Экспертного совета пройдет на форуме Culturalica 8 февраля 2019 года», ‒ говорят в мэрии.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.18

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