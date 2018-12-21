В Екатеринбурге осудили мужчин, напавших с ножами на случайных гостий под Новый год

В Екатеринбурге вынесли приговор трем мужчинам, которые напали с ножами и ограбили случайных знакомых. В результате разбоя одна из молодых женщин была убита, вторая получила ранение. Подсудимые получили тюремные сроки от 16 до 24 лет с последующим ограничением свободы на 2 года, и обязаны выплатить родственникам убитой и пострадавшей свыше 3,6 миллиона рублей.

Особо тяжкое преступление было совершено почти год назад, 22 декабря 2017 года. Как ранее писал «Новый День», подвыпившие мужчины в возрасте от 26 до 32 лет отдыхали в кафе, где познакомились с двумя девушками и пригласили их на съемную квартиру одного из обвиняемых для продолжения застолья. Наутро хозяин жилища осознал, что пропил все имеющиеся у него деньги. Тогда один из приятелей предложил отнять у гостий золотые украшения. Преступники договорились не оставлять своих жертв в живых.

Под предлогом продолжения банкета в сауне мужчины вывезли девушек на такси в малолюдное место на улице Завокзальной. Там они ограбили женщин, изранив их ножами и бросив умирать. Одна из пострадавших скончалась на месте, вторую спасли прохожие, которые вызвали скорую. Выжившая женщина рассказала, что случилось, и полиции удалось задержать нападавших в тот же день. У подозреваемых были найдены ювелирные украшения на сумму 33 тысячи рублей, а также мобильный телефон одной из пострадавших стоимостью 15 тысяч рублей. Впоследствии выяснилось, что все трое мужчины ранее были судимы.

По уголовному делу была проведена большая работа. Следователи допросили свыше 30 свидетелей, провели серию очных ставок, проверяли показания на месте. Было выполнено несколько судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетические, медико-криминалистические, психолого-психиатрические, дактилоскопические, почерковедческие, химические и биологические, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Обвиняемых в зависимости от роли каждого судили по нескольким уголовным статьям – убийство по сговору, покушение на убийство, разбой с применением насилия и кража. Приговор вынесен с учетом вердикта присяжных.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»»

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