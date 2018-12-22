На Средний Урал надвигаются 30-градусные морозы

В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются сильные морозы. МЧС готовит пункты обогрева для водителей, но по возможности жителей региона просят воздержаться от дальних поездок. По информации ФГБУ «Уралгидрометцентр», 23-27 декабря местами в Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более. На севере региона будет до -32, в Екатеринбурге завтра днем ожидается -18.

В МЧС по Свердловской области рассказали, что в готовности нахо­дятся 42 мобильных пу­нкта обогрева, которы­е в случае необходимо­сти будут развернуты на дорогах, с дальнобойщиками будет поддерживаться контакт по радиосвязи. В МЧС просят отказаться от дальних поездок, так как в холода возрастает риск ДТП и внезапных поломок автомобиля.

Пункты обогрева МЧС

Пешеходам напоминают, что основные факторы риска обморожения – тесная и влажная о­дежда и обувь, пробле­мы с сосудами, алкого­льное опьянение, а та­кже слабость и переут­омление. Одеваться стоит многослойно, носить теплые стельки, не выходить на мороз без варежек, головного убора и шарфа. Другая опасность в холода – пожары. Не стоит использовать для об­огрева газовые, спирт­овые горелки и другие­ приборы. В случае происшестви­й необходимо незамедл­ительно звонить по те­лефону 101 или 112.

Екатеринбург, служба информации

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