Синоптики признали уральские морозы аномальными

Начавшееся в понедельник похолодание синоптики признали аномальным. Как сообщили в Гидрометцентре России, виноват в нем обширный антициклон, который растянулся от Урала до Дальневосточного региона. Из-за него морозная погода установилась во многих регионах России, при этом отклонение от климатической нормы составляет от 7 до 20 градусов.

В Свердловской области аномальные холода продержатся еще минимум два дня ‒ до 27 декабря, после чего температура начнет приходить к нормальным значениям. Уже в четверг на Среднем Урале начнутся снегопады, а столбики термометров днем поднимутся до -9…-10 градусов. По ночам будет около -15 градусов. Такая погода простоит до конца недели.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.12.18

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