Школьников Екатеринбурга предупредили, когда можно не идти в школу из-за морозов

Школьникам Екатеринбурга напомнили, когда можно не ходить в школу из-за морозов.

Как уточнили в администрации города, школьники могут оставаться дома при следующих температурах: для учеников 1-4 классов при температуре воздуха минус 28 градусов без ветра, минус 25 градусов с ветром (при скорости ветра не менее 4 метров в секунду); для учеников 5-9 классов при температуре воздуха минус 30 градусов без ветра, минус 28 градусов с ветром; для учеников 10-11 классов при температуре воздуха минус 32 градуса без ветра, минус 30 с ветром. «С теми учениками, которые несмотря на низкие температурные условия пришли в школу, занятия будут проводиться по расписанию», – рассказала заместитель начальника Департамента образования администрации города Елена Кречетова. Судя по прогнозу ФГБУ «Уралгидрометцентр», екатеринбургским школьникам в ближайшие дни не грозят внеплановые выходные – в городе завтра потеплеет до -19, -21 градуса, в среду будет -21, -23.

Для севера региона синоптики выдали предупреждение о холодах. Ночью и утром 24 декабря на крайнем севере Свердловской области ожидается сильный мороз с минимальными температурами воздуха -40 градусов и ниже.

Екатеринбург, служба информации

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