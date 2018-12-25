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Вторник, 25 декабря 2018, 15:51 мск

Новости Екатеринбург

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На Урале гаишники спасли замерзающих, которые два часа просили помощи на дороге

Тугулымские полицейские спасли двух мужчин, которые застряли на трассе из-за поломки «газели». Проезжающие мимо водители, несмотря на тридцатиградусный мороз, игнорировали мужчин, только спустя два часа им помог автомобилист – он доехал до гаишников и сообщил о проблеме.

О спасении замерзающих сегодня рассказали в УГИБДД по Свердловской области. Накануне около 8 часов вечера к сотрудникам ГИБДД, которые дежурили на 269-м километре дороги Екатеринбург – Тюмень, подъехал мужчина. Он рассказал, что на 275 км на обочине стоит «газель», машина неисправна, а водитель просит о помощи. Инспекторы ДПС лейтенант полиции Максим Рыжков и майор полиции Максим Приезжев подъехали к «газели». Как выяснилось, водитель из Екатеринбурга и его приятель из Ишима Тюменской области ехали в Екатеринбург. У машины сломался двигатель. Они вышли просить помощи и провели на 32-градусном морозе два часа. Замерзших усадили в машину ДПС и отвезли в гостиницу, гаишники остановили проезжавший мимо грузовик и попросили отбуксировать «газель» на стоянку. Поломка оказалась серьезной, машину можно отремонтировать только в Екатеринбурге – сегодня «газель», водителя и его товарища отвезут в региональную столицу. Утром водитель осознал, в какой сложной ситуации оказался вчера, и, позвонив в Госавтоинспекцию, поблагодарил сотрудников ДПС.

В ГИБДД напомнили, что на Урале установилась холодная погода и водителям стоит запастись топливом, теплыми вещами и позаботится о дополнительных запасных колесах. Лучше предупредить близких о своем маршруте. «Если беда все же случилась, не нужно надеяться на помощь других участников дорожного движения и тем более пытаться добраться до ближайшего населенного пункта пешком. В случае непредвиденных ситуаций необходимо незамедлительно сообщать об этом по единому номеру экстренных служб – 112», – заключили в ГИБДД.

Тугулым, служба информации

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