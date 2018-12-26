Синоптики пообещали Уралу потепление и снег к новогодним праздникам

Морозы, сковавшие Урал, отступят в ближайшее время. Новогодняя ночь холодной быть не должна, а в каникулы потеплеет до -7 градусов.

«Новости хорошие, сибирский циклон начинает отступать. Атмосферное давление падает. В ближайшие дни потеплеет, выпадет снег, которого очень не хватает» – рассказала сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге главный синоптик свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее словам, до праздников должно выпасть около 5 см снега. Сейчас в Екатеринбурге снега на 10 см ниже нормы.

В ближайшие дни будет до -17 ночью и -12 днем. «Погода будет улучшаться. В новогодние дни, 31-го, 1-го и 2-го осадки прекратятся, будет слабый юго-западный ветер и до -12…-17 градусов днем. В каникулы, 4-5 числа, придет небольшой циклон, который принесет снег и потепление до -7…-10 градусов», – пообещала Шепоренко.

Как уже сообщал «Новый День», сейчас на Урале установилась довольно морозная погода (местами до -32 градусов), наступившие холода получили у синоптиков статус аномальных. Как сообщили в Гидрометцентре России, виноват в нем обширный антициклон, который растянулся от Урала до Дальневосточного региона.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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