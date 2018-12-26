Приглашайте казаков и запасайтесь таблетками: уральские полицейские и медики дали предновогодние советы

Полицейские, спасатели и сотрудники скорой помощи подготовились к Новому году. Проверены все места, где продают пиротехнику, организаторы елок уточнили графики праздников, усиливается охрана ледовых городков. Но безопасность зависит во многом от самих отмечающих. Предновогодние советы от экстренных служб – в материале РИА «Новый День».

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Олег Тощев, полицейские будут охранять детсады и школы, где проходят утренники. В регионе откроются 105 новогодних городков – их будут патрулировать сотрудники полиции и Росгвардии. «Я хотел бы обратиться к организаторам и собственникам объектов, где будут проходить праздники с участием детей – выполняйте хотя бы минимальные требования по обеспечению безопасности. Информируйте население о необходимости проявлять бдительность, сообщать о найденных бесхозных предметах. Принимайте меры по созданию инфраструктуры безопасности, заключайте договора по охране, привлекайте народные дружины, казаков», – посоветовал полицейский. Он также напомнил, что в этом году одно «новогоднее» ЧП уже случилось – подвыпившие молодые люди 22 декабря разломали ледовый городок в Кушве. Их удалось задержать благодаря камерам видеонаблюдения. Но сам городок не был под охраной. «Там ни Росгвардии, ни даже сторожа не было», – добавил Олег Тощев.

МЧС с 1 декабря инспектирует места, где будут проходить новогодние праздники и Рождество. Замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов рассказал, что уже исследованы на пожарную безопасность все площадки. Проверки торговых точек, где продается пиротехника, продолжаются. С 29 декабря по 9 января спасатели переходят на усиленный режим работы – 8 тысяч сотрудников МЧС проведут праздники на службе, а не дома. Сотрудники МЧС создают патрульные группы, куда стараются завлечь местных активистов, – чтобы проверить неблагополучные семьи, дома в поселках и напомнить о правилах пожарной безопасности. «В новогодние праздники, увы, бывает много пожаров, в которых гибнут дети», – напомнил Пинчугов.

Чтобы себя обезопасить, в домах, подключенных к газу, надо проверить оборудование, в домах на печном оборудовании – печи (и правильно их топить), электронагреватели должны быть с отключающим устройством. Отдельные требования безопасности – к пиротехнике. Она обязательно должна быть сертифицирована, с инструкцией на русском языке. «Контролируйте пиротехнику в руках ребенка. Детям до 16 лет ее продавать не должны, даже петарда может нанести увечья. Пиротехнику, бенгальские огни, пиротехнику с так называемым холодным огнем – а холодного огня не бывает – нельзя зажигать дома. Устанавливать пиротехнику следует только на ровных площадках, закреплять, чтобы не перевернулась. И ни в коем случае не запускать вблизи домов – минимум 50 метров от зданий. Пиротехника, случалось, в квартиры через окно залетала. Эти правила писались на крови, соблюдайте, пожалуйста», – попросил спасатель.

Свои рекомендации дал и заведующий оперативным отделом Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Матвей Демин. Он отметил, что уральцы стали тщательнее следить за здоровьем в праздники, но медики все равно ждут увеличения числа обращений – примерно на 10 %. В новогоднюю ночь и праздничные дни будет дежурить 109 бригад – это обычное число, количество бригад не увеличили к Новому году. Демин посоветовал имеющим хронические заболевания посетить врача заранее и пополнить запас лекарств. Родителям он посоветовал выяснить, в какую поликлинику им стоит обращаться в случае, если дети подхватят простуду. «Странно, но люди этого не знают. И в скорую поступает вал обращений, которые можно было бы направить в поликлинику», – отметил врач. Он также напомнил, что морозная погода для Урала норма, одеваться, уходя на прогулку, стоит тепло. Отогреваться – в теплом помещении и горячими, но не горячительными напитками. Чтобы новогодний стол не стал источником отравлений, следует обращать внимание на сроки годности продуктов и не есть заправленные салаты трех-четырехдневной давности. «Если есть необходимость экстренной помощи – у нас работают телефоны 03, 103 и единая служба 112», – напомнил Матвей Демин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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