Жуткий пожар в Екатеринбурге: погибла женщина, пострадали двое детей

В Екатеринбурге сегодня днем загорелась квартира в доме на улице Восточной. Из квартиры вынесли вынесли двух детей и женщину, она скончалась. Пожар произошел сегодня в 16-42, загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажки. Было эвакуировано 40 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожарные из горящей квартиры на руках вынесли женщину и двоих детей, их передали врачам скорой помощи. Как сообщает e1.ru со ссылкой на сотрудников МЧС, женщина погибла, отравившись продуктами горения. Состояние детей тяжелое – у двухлетнего ребенка ожоги 100 % тела, четырехлетний ребенок надышался угарным газом.

В СУ СК отметили, что следователи работают на месте, выясняют причины возгорания.

Екатеринбург, служба информации

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