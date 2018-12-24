По факту жуткого пожара в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело для наиболее полного расследования причин пожара в доме на улице Восточной, где погибла молодая женщина и пострадали двое ее маленьких детей – младший из них скончался.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Предварительно установлено, что возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз. В том числе выясняются точка и причина возгорания, а также точная причина смерти женщины и ребенка.

Напомним, в субботу днем загорелась квартира в доме на улице Восточной. Из квартиры вынесли двоих детей и женщину, она скончалась. Пожар произошел на третьем этаже пятиэтажки. Было эвакуировано 40 человек.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.12.18

«Мы уже выдали карт-бланш Высокинскому»: комиссия ЕГД со второго раза одобрила новую структуру мэрии. / Завтра в Екатеринбурге торжественно встретят Вифлеемский огонь. / Мэрия пересмотрит решение о названии аллеи возле корпуса УрФУ в честь Ильи Кормильцева. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»