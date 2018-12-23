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Воскресенье, 23 декабря 2018, 22:12 мск

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«Автомобилист» вернул себе первое место в чемпионате КХЛ

«Автомобилист» начал предновогоднюю домашнюю серию матчей с победы над челябинским «Трактором». Встреча соперников завершилась со счетом 3:2. Интрига в уральском дерби сохранялась до последних секунд.

Первые два периода для «Автомобилиста» были образцовыми: команда доминировала в целом по игре и ко второму перерыву вела в счете 3:0. Отличились Найджел Доус, который набирает очки в восьмом матче подряд, Дэн Секстон и вернувшийся после травмы Никита Трямкин.

Однако в заключительной двадцатиминутке екатеринбуржцам пришлось тяжело. «Трактор» всего за полторы минуты отыграл две шайбы усилиями Кристиана Томаса и отчаянно штурмовал ворота Якуба Коваржа до финальной сирены, но камбэка не случилось. «Автомобилист» удержал победный счет и отпраздновал 34-ю победу в текущем сезоне.

«В третьем периоде просил команду сыграть по счету. Но пропустили быстрый гол и потеряли игру. Перешли на три звена и немного выровняли – стали четче играть в обороне, иногда получались контратаки. К сожалению, индивидуальные ошибки приводят к таким моментам, что приходится матч вытаскивать на жилах», – прокомментировал наставник екатеринбургского клуба Андрей Мартемьянов.

На данный момент «Автомобилист» занимает первую строчку в регулярном чемпионате КХЛ. Ближайший преследователь – московский ЦСКА – отстает всего на одно очко и имеет две игры в запасе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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