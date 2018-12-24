В Академическом построят поликлинику для взрослых

В Академическом вскоре начнется строительство поликлиники для взрослых. Информацию подтвердил сегодня на совещании министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

Как сообщает официальный сайт ведомства, сначала в районе откроют подстанцию скорой помощи (она уже построена, решаются вопросы с документами, – прим. ред.), а затем начнется строительство поликлиники. Сейчас жители Академического получают помощь в медучреждениях Верх-Исетского и Ленинского районов.

Информация об открытии больницы прозвучала сегодня на совещании с участием министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова и ректора Уральского государственного медицинского университета Ольги Ковтун. Встреча была посвящена вопросам развития медицинской инфраструктуры. Поскольку строительство объектов здравоохранения в районе идет на основе государственно-частного партнерства, на совещании присутствовали как представители компании-застройщика, так и руководители органов государственной власти.

Конечно, особое внимание было уделено созданию инновационного медицинского кластера в Академическом. Его формирование будет проходить в несколько этапов. И в первую очередь нужно согласовать проектную документацию всех объектов, которые войдут в состав кластера. В их числе – новое здание НИИ ОММ, кампус Уральского государственного медицинского университета, жилые дома для преподавателей и научных работников.

«Медицинский кластер даст не только научный и образовательный эффект. У этого проекта есть и социальная миссия. Его реализация будет способствовать созданию высокотехнологичных рабочих мест с достойной зарплатой», – заявил министр здравоохранения Андрей Цветков.

Добавим, что даты начала строительства поликлиники не назывались.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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