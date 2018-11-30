Проект медкластера в Екатеринбурге показали международным экспертам

Проект медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга презентовали на II Международном медицинском инвестиционном форуме, который прошел накануне в конгресс-центре I Московского государственного университета имени И.М. Сеченова. Медкластеру в Академическом был посвящен доклад «Механизмы государственно-частного партнерства в создании структур кластерного типа». Он стал одним из обсуждаемых событий на тематической сессии «Инвестиционная политика в регионах. Примеры из практики».

По мнению участников дискуссии, уральский медицинский кластер – удачный и во многом новаторский проект ГЧП в здравоохранении. Напомним, что концепция кластера основана на идее синтеза науки, образования и производства в рамках единого территориального комплекса. В его состав войдут Уральский государственный медицинский университет, НИИ охраны материнства и младенчества, жилые кварталы для преподавателей и ученых, а также технопарк.

Екатеринбург, Елена Сычева

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