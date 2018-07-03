Застройщик, представители науки и крупнейших больниц подписали соглашение о создании медкластера в Академическом (ФОТО)

Сегодня представители «РСГ-Академическое», УГМУ, НИИ ОММ и крупнейших больниц и медицинских производств Свердловской области подписали соглашение о создании медицинского кластера. В нем четко определены цели и задачи проекта, взаимные обязательства его участников. Управлять кластером будет общее собрание, в состав которого входят все участники.

Как сообщили в пресс-службе компании «РСГ-Академическое», подписи под соглашением о создании медкластера в Екатеринбурге поставили все ключевые участники этого уникального проекта. Среди них – генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин, ректор УГМУ Ольга Ковтун, исполняющая обязанности НИИ ОММ Галина Мальгина, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Уральский биомедицинский кластер» Владимир Власов. Кроме того, соглашение подписали руководители двух крупнейших в регионе больниц: Игорь Трофимов, возглавляющий Областную клиническую больницу № 1, и Олег Аверьянов – главный врач Областной детской клинической больницы № 1.

По сути подписание соглашения – новый этап на пути создания медкластера. В документе четко определены цели и задачи проекта, взаимные обязательства его участников. В основе идеологии кластера – три основных составляющих. Это – повышение качества и доступности высокотехнологической медицинской помощи для граждан, ускоренное развитие медицинской науки и венчурных производств, достижение нового качественного уровня в подготовке кадров для здравоохранения. Согласно концепции, кластер будет включать в себя кампус Уральского государственного медицинского университета, комплекс зданий НИИ ОММ и зону инновационных производств. Управлять кластером будет общее собрание, в состав которого входят все участники кластера.

Оно избирает Совет по развитию кластера, а при необходимости – и другие рабочие органы. Кроме того, в состав Совета по развитию кластера вошел министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, который также принял участие в церемонии. Напомним, в марте текущего года уже заложен первый камень нового корпуса Института охраны материнства и младенчества.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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