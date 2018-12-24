Между Свердловской областью и Пермским краем провели границу

В Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о границе между Свердловской областью и Пермским краем.

Как сообщили РИА «Новый День» в Росреестре, Свердловская область граничит с семью субъектами Российской Федерации: Республикой Коми, Ханты-Мансийским автономным округом, Республикой Башкортостан, Пермским краем, Тюменской, Челябинской и Курганской областями. Общая протяженность границы Свердловской области составляет 2,91 тыс. км.

На начало текущего года в ЕГРН содержались сведения только о двух границах – с Ханты-Мансийским автономным округом и Республикой Коми.

Граница с Пермским краем является самой длинной – 1 026 км. Подготовка землеустроительной документации велась в течение всего года. Межведомственной рабочей группой, в состав которой вошли представители Министерства по строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Управления Росреестра по Свердловской области и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО, проведен ряд рабочих встреч, в том числе в режиме видеоконференций с коллегами из Пермского края.

После того как были рассмотрены и устранены все разночтения по местоположению границы между двумя субъектами, губернаторы Пермского края и Свердловской области подписали соглашение об описании местоположения границы «Граница между субъектами Российской Федерации Пермским краем и Свердловской областью».

Таким образом, в настоящее время из семи смежных границ в Свердловской области в ЕГРН внесены три.

Екатеринбург, Пермь, служба информации

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