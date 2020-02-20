Законопроект о границе между Челябинской и Свердловской областями вынесен на рассмотрение заксо

На ближайшее заседание заксобрания 26 февраля будет вынесен законопроект, утверждающий соглашение о границе между Свердловской и Челябинской областями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня законопроект был одобрен комитетом по региональной политике и местному самоуправлению. Докладчиком выступил замминистра строительства Владимир Вениаминов. Он пояснил, что внесение границ между всеми субъектами Российской Федерации в Единый государственный реестр недвижимости – поручение федеральной власти.

С этой целью 30 декабря 2019 года было подписано соответствующее соглашение между губернаторами Евгением Куйвашевым и Алексеем Текслером.

Напомним, по состоянию на конец 2018 года в ЕГРН содержались сведения только о трех границах Свердловской области – с Ханты-Мансийским автономным округом, Республикой Коми и Пермским краем. Свердловская область граничит с семью субъектами Российской Федерации: Республикой Коми, Ханты-Мансийским автономным округом, Республикой Башкортостан, Пермским краем, Тюменской, Челябинской и Курганской областями. Общая протяженность границы Свердловской области составляет 2,91 тыс. км.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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