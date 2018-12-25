Высокинский пообещал найти деньги на проект второй линии метро

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал в следующем году заложить некоторую сумму денежных средств на проектные работы по второй линии метрополитена.

Об этом мэр заявил в передаче «Открытая студия». Он сказал: «Мы не останавливаем работу по второй ветке, сейчас к ней довольно активно подключился полпред президента Николай Цуканов. В следующем году будет заложена небольшая строчка в бюджете на проектные работы, надо определиться с трассировками и так далее».

При этом глава пояснил, что закладывать сразу всю сумму на проектирование опасно, так как через три года проектная документация устаревает. «Как только будет твердое «да» из Москвы и региона, мы сможем достаточно быстро осуществить рабочее проектирование», – резюмировал он.

Напомним, в этом месяце был создан федеральный организационный комитет по празднованию 300-летия Екатеринбурга, который приступит к работе в первом квартале 2019 года. Участники оргкомитета сформируют план мероприятий до 2023 года, сделав упор на благоустройство города, строительство дорог, реконструкцию социальных и культурных объектов. При этом реализация крупных проектов, таких как строительство второй ветки метрополитена, по-прежнему под вопросом. Свердловские власти надеются, что средства удастся привлечь через участие в действующих федеральных программах.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.12.18

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