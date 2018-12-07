«Пошли на хитрость»: Екатеринбург собирает деньги на 300-летие через федеральные программы по благоустройству

Созданный на днях федеральный организационный комитет по празднованию 300-летия Екатеринбурга приступит к работе в первом квартале 2019 года. Участники оргкомитета сформируют план мероприятий до 2023 года, сделав упор на благоустройство города, строительство дорог, реконструкцию социальных и культурных объектов. Реализация крупных проектов, таких как строительство второй ветки метрополитена, по-прежнему под вопросом. Свердловские власти надеются, что средства удастся привлечь через участие в действующих федеральных программах.

Напомним, подготовка к празднованию большого юбилея Екатеринбурга началась еще в 2014 году. Сначала появилась инициативная группа при общественной палате Свердловской области, где горожане предлагали свои проекты. Среди них встречались и оригинальные затеи – строительство канатной дороги «Скайвей» из Академического района в центр города, разбивка парка в честь 300-летия на Юго-западе, съемка художественного фильма об основании Екатеринбурга и многое другое. Кстати, одно из предложений горожан неожиданно сбылось и без помощи властей. В 2014 году высказывалась шуточная идея отметить городской юбилей отправкой в космос екатеринбургского космонавта. Но это случилось намного раньше – с июня 2018 года на МКС работает наш земляк Сергей Прокопьев.

Однако большинство амбициозных идей так и остались невостребованными. «Тяжело рассчитывать, что Федерация даст деньги напрямую на проекты к юбилею Екатеринбурга. Поэтому мы пошли другим путем. Губернатор и свердловское правительство подают заявки на участие в федеральных программах на софинансирование. И полученные деньги будут направлены на реализацию, в том числе, и тех проектов, которые предлагали горожане. Такая маленькая хитрость», – рассказал РИА «Новый День» депутат Госдумы Андрей Альшевских, который вошел в федеральный оргкомитет.

Он уточнил, что во время сбора предложений было выделены три глобальных проекта – это строительство храма святой Екатерины, вторая ветка метро и благоустройство набережной Исети. Причем работы по приведению в порядок набережной уже начались.

В департаменте информационной политике губернатора пояснили, что максимальный объем федеральных субсидий, на который могут рассчитывать субъекты РФ для празднования памятных дат, составляет 300 миллионов рублей. Однако президентский указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга служит дополнительным приоритетом при привлечении средств в рамках действующих федеральных программ. На 2019 год Свердловская область отправила заявки для строительства автомобильных дорог и социальных объектов – две школы и два детсада в микрорайонах Академический и Солнечный, два детсада в Чкаловском и Орджоникидзевском районах. «Активно продвигается строительство второй ветки метрополитена, скоростной трамвайной линии в микрорайон «Академический», – сообщили в ДИП.

Впрочем, пока в совместной работе федерального и регионального оргкомитетов (обе структуры возглавляет губернатор Евгений Куйвашев) нет конкретики. «Планируются крупнейшие культурно-массовые, спортивные, международные мероприятия, строительство, реконструкция объектов социально-культурной сферы, автомобильных дорог, благоустройство города, реставрационные работы объектов культурного наследия, улучшение экологической ситуации», – указывают в департаменте.

В администрации Екатеринбурга тоже ведется «перезагрузка» подготовки к юбилею.

«Работа ведется давно, за много лет было собрано много предложений. Какие-то из них будут реализованы в ближайшее время. Все, что касается благоустройства набережной реки Исеть, благоустройство мостов – все это будет рассматриваться. Вернемся и к другим проектам, проанализируем, насколько они актуальны и сочетаются с возможностями города. Постараемся в новый год войти с примерным списком», – сообщил вице-мэр по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анатолий Гагарин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.12.18

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