Депутаты требуют создать муниципальный оргкомитет «Екатеринбург – 300»: «Город опущен, как будто у него нет своего мнения»

Депутаты ЕГД потребовали создать городской оргкомитет для подготовки к 300-летию Екатеринбурга и привлечь к этой работе общественников. Нынешний план мэрии основан на списке мероприятий по благоустройству и капремонтам и не оставит никакого наследия после юбилейной даты, считают народные избранники. Бывший вице-мэр Михаил Матвеев высказался более резко: «Город, извините за выражение, опущен. Как будто у города нет своего мнения, как отмечать праздник».

Как сообщает РИА «Новый День», сегодняшний доклад о подготовке к 300-летию уральской столицы на заседании комиссии по местному самоуправлению зачитал начальник департамента экономики Алексей Прядеин. Он сообщил, что общий объем финансирования плана с 2019 по 2023 годы составит 247,9 миллиардов рублей. Из них 38% дадут внебюджетные источники, а 35% – федеральный бюджет. Деньги пойдут на реализацию 145 мероприятий. В основном, это строительство школ, ремонт культурных памятников, реконструкция улиц и транспортных развязок, благоустройство скверов и набережной реки Исети. При этом в план попали все крупные частные проекты на территории Екатеринбурга – штаб-квартира РМК, «Форум-сити», Макаровский квартал, «Клевер парк» и несуществующий пока Храм святой Екатерины. К 300-летию города мэрия решила отнести и открытие «Эрмитаж Урала», проекты реноваций парка Маяковского и Литературного квартала, реставрацию памятника Ленину на площади 1905 года (завершение планируется в 2022 году), и даже обновление вагонов метрополитена.

Такой странный подход вызвал недоумение депутатов. «Построить школу, отремонтировать дорогу – это текучка. А что конкретно появится в городе, связанное с его 300-летием?» – спросил Константин Киселев. Прядеин признал, что именно «юбилейных» объектов не планируется, а все перечисленные в плане проекты рано или поздно были бы выполнены, но подогнаны под одну дату.

Михаил Матвеев заявил, что 300-летие Екатеринбурга по масштабу можно сравнить с тысячелетием Казани, которое отмечалось летом 2005 года. Но пока лично он не видит вообще никакого размаха.

«Сегодняшним руководителям города выпала большая честь и ответственность. Меня удивляет, что нет постановления главы Екатеринбурга о подготовке к юбилею. Замыкаться только на областной оргкомитет – не совсем правильно. Сегодняшний отчет размазывает 300-летие. Нужно создать городской оргкомитет, проводить его раз в квартал и обсуждать проекты. Все-таки у нас город-донор, и можно хотя бы несколько миллионов в год наскрести на объекты именно к юбилею. Пусть их будет не 145, а хотя бы 10. Я уже понял, что вторая ветка метро – мертвая идея. Но сколько можно писать концепции развития парка Маяковского? Взять этот объект, набережную, пару развязок, и вот план готов. А если бы не было 300-летия, мы все равно бы строили школы и ремонтировали детсады», – эмоционально прокомментировал депутат.

Большинство коллег поддержали Матвеева. Вице-спикер Виктор Тестов попросил чиновников не забывать об отдаленных поселках, которые могут и не заметить торжества, если не получат новые объекты. «А еще нужно привлекать общественность, чтобы предотвратить негативное отношение населения. У нас был удивительный проект по храму, и чем все это закончилось?» – добавил Тестов.

Алексей Прядеин на претензии депутатов ответил так: Казань в свое время получила огромные субсидии из федерального бюджета, однако с 2015 года городам-юбилярам предписано отмечать праздник за свой счет. «Мы, к сожалению, не успели. Ни Екатеринбургу, ни Перми, ни Нижнему Тагилу не досталось ни копеечки. Зато к 300-летию мы получим беспрецедентное количество благоустроенных парков и набережных, при этом не прекращаем ремонты дорог», – прокомментировал чиновник. Он пообещал доработать свой доклад.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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