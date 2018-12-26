Заключенному из Нижнего Тагила прислали наркотики в новогодних открытках

Запрещенный новогодний подарок осужденному перехватили сотрудники ЛИУ-51 Нижнего Тагила.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН, при досмотре новогодних открыток, присланных мужчине, отбывающему срок за кражу, в них был обнаружен белый порошок. Он был спрятан внутри открыток-книжечек, края листов которых были склеены между собой. Вещество изъято и направлено на исследование в нижнетагильский отдел полиции № 16. По результатам экспертизы в новогоднем поздравлении оказалось 0,77 граммов N-метилэфедрона.

Добавим, что запрещенные вещества на зону иногда пытаются передать весьма экзотичными способами. Например, в прошлом году во Владивостоке сотрудники колонии перехватили мужское нижнее белье, пропитанное смесью, содержащей производное того же N-метилэфедрона общей массой почти 3 грамма. В другой раз в Челябинской области гражданин пытался переправить пакет с наркотиками на территорию колонии строгого режима, используя в качестве средства доставки арбалет со стрелой.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 26.12.18

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